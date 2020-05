Alerta tempestade! Após chuva oeste deve registrar temperaturas mais baixas do ano

Cascavel – O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade, que significa perigo relacionado a chuva que atinge o Estado do Paraná. O Instituto alerta para chuva que pode variar de 30 a 10 milímetros e rajadas de vento de 60 a 100 quilômetros por hora e ainda queda de granizo. Diante das condições existe a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Mas com a chegada da chuva, é bom preparar casacos e edredons, pois uma frente fria chega e as temperaturas que nos últimos dias estavam altas, próximas dos 30ºC devem despencar. Na região de Cascavel, de acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) na sexta-feira (22) as mínimas devem ser de 14º C e a máxima de 22º. Já o sábado amanhece gelado, com mínima de 8ºC e a máxima fica em 16ºC.

Geada

Mas no domingo a mínima cai pela metade e estão previstos 4ºC e registro de geadas, a máxima não passa dos 16ºC. Mas a menor temperatura prevista para o ano deve ser registrada na madrugada de segunda-feira (25) são 2ºC e registro de geada, as máximas aumentam para 18ºC.

Altas x Novas Geadas

Ente os dias 26 e 29 deve haver uma alta nas temperaturas com mínimas variando entre 5º e 12ºC e máximas entre 23º e 25ºC. No dia 30 de maio, próximo sábado, há previsão de nova chuva e mais uma vez as temperaturas despencam. No domingo (31), a mínima deve ser de 8ºC, e nos dias 1º e 2 de junho a mínima cai para 4º e há previsão de geadas nos dois dias. Novas pancadas devem ser registradas no dia 3 de junho e no dia 4 com temperatura mínima de 3ºC novamente teremos registro de geada na região.