Alerta laranja: Oeste será atingido hoje por frente fria e temporais

Cascavel – O alerta laranja para tempestades no Paraná emitido ontem (4) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) continua valendo durante toda esta quinta-feira (5). De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a região oeste do Estado será a mais atingida pela frente fria que chega trazendo chuva, acompanhada de vento e raios.

Durante todo o dia devem ocorrer pancadas de chuva que devem somar de 20 a 30 milímetros. Não há previsão em relação à velocidade das rajadas de vento, mas elas podem causar estragos, já que, de acordo com o Simepar, é uma característica que acompanha as frentes nesta época.

O Inmet prevê ventos de até 50km/h e queda de granizo. A recomendação nessas situações é de que se evite procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; mais informações e pedido de ajuda podem ser solicitados pelos números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

As temperaturas também devem sofrer uma ligeira baixa, podendo chegar 13ºC em algumas cidades, a exemplo de Cascavel. Na sexta-feira a mínima também é de 13ºC com máxima de 26ºC. A partir de sábado as máximas sobem para perto dos 30ºC, mas ainda pode fazer 17ºC na madrugada, até a próxima quarta-feira (11).