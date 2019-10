Alegria integra o time do Amor em Fios

Reportagem: Milena Lemes

Outubro virou sinônimo do mês de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero em todo o Brasil e, em Cascavel, o Projeto Amor em Fios tem ganhado cada vez mais espaço. Seu objetivo é melhorar a autoestima de mulheres e crianças especialmente durante o tratamento.

Para marcar o mês de outubro, foi lançada a Alegria, boneca que se tornou a mascote do projeto.

A boneca, feita de lã, usa uma touca na cabeça e não tem cabelos. A mascote faz jus ao nome e tem a “missão” de levar alegria para as crianças que fazem tratamento contra o câncer.

A fundadora do projeto, Simone Sarolli Braga Côrtes, conta que a ideia de fazer a boneca partiu das voluntárias Neiva Spada e Elzira Poletto e serve “para auxiliar as pacientes nesse período difícil”.

A boneca Alegria será entregue conforme as demandas dos hospitais parceiros do projeto.

Doações

O Projeto Amor em Fios vive por meio de doações de cabelos e novelos de lã para a confecção das perucas e agora também para a produção da boneca Alegria, além de lenços para usar como turbantes.

As pessoas que tiverem interesse em fornecer trabalho voluntário podem participar do workshop do Projeto Amor em Fios que ocorre a cada 15 dias. Para colaborar basta entrar em contato com Simone pelo telefone (45) 99916-9716 e ainda pelo e-mail projetoamoremfios@gmail.com.

Ações do Cascavel Rosa

A campanha Outubro Rosa é coordenada pelo Cascavel Rosa, movimento criado especialmente para esse fim. E neste ano a programação está intensa. Nesta terça-feira (1º), às 19h10, ocorre a abertura oficial do Outubro Rosa no antiteatro da Unipar com a palestra “Estética Paliativa, não podemos curar, mas podemos paliar”.

Na sexta-feira (4) tem o 5º Recital Rosa, no Teatro Municipal Sefrin Filho, com apresentação do Recital Rosa e participação do coral infantil Cemic e do coral Globoaves, às 20h.

Além de diversas ações durante o mês, com a intensificação das camisetas e acessórios específicos do Outubro Rosa, a campanha segue até o dia 26, um sábado, com a já tradicional Caminhada Rosa no Lago Municipal, às 16h. A inscrição pode ser feita no local e a organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.