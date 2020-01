Akyu Myasava vive a expectativa da estreia na categoria Júnior Menor

O cascavelense Akyu Myasava, da equipe Polpanorte/EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, vive a expectativa da estreia na categoria Júnior Menor. A primeira competição dele na nova categoria será o Troféu Ayrton Senna, que será disputado ate sábado no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo.

A programação começou com treinos ontem e prossegue hoje. Amanhã ocorrem os treinos classificatórios e, para a sexta-feira, estão previstas duas provas classificatórias, enquanto no sábado haverá a Prova Final, que definirá os campeões de todas as categorias.

Segundo Akyu Myasava, estreia é sempre estreia. É equipamento novo, motores mais fortes e muito trabalho para encontrar os melhores acertos. Ele adianta que, neste momento, o mais importante é escolher o chassi com melhor desempenho na pista do Speed Park para, na sequência, escolher o melhor motor e os equipamentos que melhor se encaixem a ele. “É exaustivo, mas é a vida de piloto. No kart é assim, quando você está no auge em uma categoria tem que subir para outra. Será assim até chegar à categoria Graduados. Mas estava muito ansioso para subir para a Júnior Menor para fugir da novela de motores sorteados. Agora as corridas ficarão mais em nossas mãos”, acentua Akyu Myasava.