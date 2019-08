Agosto Laranja alerta para a esclerose múltipla

O Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, 30 de agosto, foi estabelecido por meio da Lei 11.303, de 11 de maio de 2006, a fim de dar visibilidade à doença neurológica que afeta 40 mil pessoas no Brasil e 2,5 milhões em todo o planeta.

Durante todo o mês, a associação AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose) promove o Agosto Laranja – agostolaranja.org.br – com uma série de eventos, debates, seminários e reuniões (online e presenciais) a fim de ampliar o conhecimento da população sobre essa patologia autoimune que atinge o sistema nervoso central, principalmente, de jovens adultos.

Entre as atividades do Agosto Laranja está a Ação no Parque, dia 31 de agosto (sábado) das 10h às 14h no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP). O evento contará com atividades físicas ao ar livre para todas as idades, entre elas: aula de Pilates, Yoga e massagens. Também serão realizadas palestras de conscientização, além de distribuição de pipoca e algodão doce.

Bike

Pelo quinto ano consecutivo, a AME promove o Pedale por uma Causa, passeio ciclístico que, este ano, será realizado em 18 cidades: Balneário Camboriú (SC), Barreiras (BA), Belo Horizonte (BH), Curitiba (PR), Distrito Federal (DF), Divinópolis (MG), Florianópolis (SC), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Joinville (SC), Mogi das Cruzes (SP), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Santa Maria (RS), Santos (SP), São Carlos (SP), São Paulo (SP). Para participar, basta se inscrever no site. No ano passado, o evento reuniu mais de 1.800 pessoas em 13 municípios.

Conscientização

Para divulgar a esclerose múltipla nas redes sociais, a AME lançou o desafio #DescasqueOLaranja chamando seus seguidores para participarem. A ideia é que as pessoas se gravem descascando uma laranja até o final (ou tentando) sem quebrar a casca e convidem outras pessoas para participarem da brincadeira também, além de divulgarem a causa da EM e o Agosto Laranja.

Cor

A cor laranja remete a alegria, vitalidade, prosperidade e ao sucesso. Representa a juventude e a vida. Para apoiar o Agosto Laranja, qualquer pessoa pode vestir uma roupa laranja, pintar uma parte do corpo, iluminar um prédio público, mandar uma imagem para contato@agostolaranja.org.br e publicar nas redes sociais com a hashtag #AgostoLaranja.

Neste ano, o Agosto Laranja tem o patrocínio das farmacêuticas Biogen e Merck, além do apoio da LLYC, consultoria de comunicação.

SOBRE A AME

A associação AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose) – www.AmigosMultiplos.org.br – é uma organização sem fins lucrativos. Tem como missão divulgar a esclerose múltipla, promover a conscientização e dar apoio a pessoas que convivem com a doença. Trabalha para fortalecer o diagnóstico precoce e defende o tratamento adequado e para ampliar a qualidade de vida de pacientes, seus amigos e familiares.

A esclerose múltipla

A esclerose múltipla é a doença autoimune do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) que mais acomete jovens adultos no mundo inteiro. Não se sabe o que causa da doença. Ainda não há cura, mas existem muitos tratamentos eficazes. A especialidade médica que diagnostica e trata a esclerose múltipla é a neurologia.

Atenção aos principais sintomas

fadiga

problemas de visão (diplopia, neurite óptica, vista embaçada)

problemas motores (perda de força ou função; perda de equilíbrio)

alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação).

Participe

Use uma peça de roupa laranja, se pinte de laranja, ilumine de laranja um prédio público de sua cidade e compartilhe a imagem desse momento para a AME. Use #EscolhaOLaranja #PedalePorUmaCausa2019 #AgostoLaranja e envie para contato@agostolaranja.org.br