Agentes penitenciários encontram celulares em revista geral na PEC

Agentes penitenciários da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), do GSI (Grupo de Segurança Interna) e do SOE (Setor de Operações Especiais) do Depen Paraná, realizaram nessa segunda-feira (15), uma revista geral na unidade.

Oito galerias foram vistoriadas pelas equipes de segurança, onde foram encontrados seis aparelhos celulares, seis baterias para celular, dois carregadores para celular, quatro chips de celular, dois ferros pequenos e um fone de ouvido. Todo material foi apreendido.

Os procedimentos foram realizados na unidade e os materiais apreendidos serão encaminhados para o setor de inteligência.

Existe suspeita de que esses materiais tenham sido arremessados para dentro da unidade, devido a isso, a segurança foi reforçada com rondas ostensivas ao redor da PEC.