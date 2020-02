Agentes de trânsito orientam população na volta às aulas

Com a volta de mais de 30 mil alunos aos bancos escolares em Cascavel, o trânsito teve um aumento no fluxo de veículos e de pessoas e tende a ficar um pouco caótico, especialmente próximo às instituições de ensino.

E justamente para evitar infrações de pedestres e motoristas, além de inibir o risco de acidentes, a Transitar/Cettrans está realizando ações educativas em frente de escolas do Município. A atividade começou nesta quarta-feira e se estenderá até o fim do mês, no dia 28 de fevereiro.

De acordo com o agente educador de trânsito, Wilian Souza, o intuito com a ação é realmente o de conscientizar a população. “O objetivo é a orientação, principalmente devido à mudança na rotina dos pais e também o aumento de veículos trafegando próximo às escolas. Os agentes dão orientação quanto à segurança e mais cordialidade com os demais usuários, tanto para um trânsito mais seguro, quanto para o bom exemplo para as crianças”, pontua.

Ao todo, 29 escolas da rede municipal de ensino receberão faixas elevadas. Em algumas delas, as obras estão em pleno andamento, o que pode gerar um incômodo à população. No entanto, os cidadãos estão compreensivos, cientes que é uma ação para melhoria da segurança de pais e filhos. “Eles entendem que é sim necessário paciência, e que a ação é interessante também para melhor orientação do que fazer e não fazer no trânsito”, detalha.

E de onde menos se espera é que vem o exemplo. De acordo com o agente, as crianças estão muito conscientes de como se portar no trânsito. “Isso é bem visível. Elas têm o discurso pronto de saber o perigo de ficar na via, de não correr e a importância de olhar para os lados antes de atravessar. Além da animação para reencontrar os amigos”, conta.