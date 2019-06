Aftosa: Trânsito de animais segue até setembro

Curitiba – A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) ainda não finalizou os dados da campanha de imunização contra a febre aftosa no Estado, encerrada na última sexta-feira (31), mas a avaliação preliminar é de que o índice de aplicação das doses foi bastante elevado.

Assim, o Paraná caminha para receber, em setembro próximo, a certificação do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) como área livre da doença sem vacinação.

Com o novo status, uma das medidas a serem adotadas é a proibição do trânsito de animais de outros estados e a dúvida de muitas pecuaristas é quando ficam impedidos de cruzar a divisa transportando os bovinos.

Segundo o coordenador do Programa de Febre Aftosa da Adapar, Walter Ribeirete, essa instrução do Mapa é que vai determinar esse calendário. De antemão, sabe-se que os animais podem ser trazidos livremente até setembro, ficando impedidos apenas com os prazos estipulados a partir de então.

Como o Estado obtém primeiro o status nacional para então receber o reconhecimento internacional, que virá da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal), o Paraná precisa ficar com o reconhecimento interno por um ano – período que se encerra em setembro do ano que vem, quando o Estado será submetido às avaliações de técnicos e cientistas da própria OIE sobre a capacidade sanitária do Estado para obter a certificação internacional, que será votada na assembleia da Organização em maio de 2021.

O Paraná não cogita mais voltar a vacinar o rebanho: “Já tivemos o aval do Mapa para vacinarmos pela última vez em maio e em setembro deveremos ser reconhecidos como área livre sem vacinação pelo Ministério. A partir daí será estipulado novo cronograma dos próximos passos”, conclui Ribeirete.

Reportagem: Juliet Manfrin