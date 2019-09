Afinal, por onde começar a rejuvenescer o rosto?

Com o passar dos anos, a pele do nosso rosto passa por uma série de modificações devido ao processo de envelhecimento e os danos sofridos ao longo da vida por agressores externos como o sol e a poluição. Dentre essas modificações estão o surgimento de rugas, linhas de expressão, flacidez e manchas, que podem causar grande desconforto estético, levando muitas pessoas a quererem rejuvenescer o rosto através de procedimentos estéticos para conquistar uma pele jovem e bonita novamente.

Porém, grande parte das pessoas tem dúvida de como começar a procurar por tais procedimentos.

Para ajudar nesses casos, o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em Cirurgia de Enxaqueca pela Case Western University, respondeu às principais perguntas que surgem na mente de quem quer rejuvenescer o rosto. Confira:

Por onde começar?

O primeiro passo antes de optar por qualquer tipo de procedimento estético para rejuvenescer o rosto, seja cirurgia plástica ou aplicação de toxina botulínica, é realizar uma consulta com o cirurgião plástico. “Apenas ele poderá realizar uma avaliação para identificar qual parte do rosto necessita de um rejuvenescimento mais intensivo. Ou seja, o médico poderá indicar se o procedimento precisa focar na melhora da textura da pele, na reposição de volume perdido ao longo dos anos ou no tratamento das camadas mais profundas do rosto, como músculos e ossos. Um diagnóstico preciso é fundamental para atingir os melhores resultados possíveis”.

Qual a idade certa?

Não existe idade certa para buscar procedimentos de rejuvenescimento. A partir do momento em que os sinais da idade passam a te deixar desconfortável de alguma forma, é hora de procurar por procedimentos estéticos que vão te fazer se sentir bem com sua própria aparência. “O mais importante é que os tratamentos que você busca estejam adequados para sua idade e para as características de sua pele. Pacientes mais jovens e que cuidaram do rosto ao longo da vida, por exemplo, vão necessitar de procedimentos mais simples e, muitas vezes, não cirúrgicos, enquanto pacientes mais velhos que já apresentam grandes sinais de envelhecimento necessitarão de procedimentos mais agressivos”.

Qual o melhor procedimento?

Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. O mais importante é que o procedimento que será realizado seja decidido durante uma conversa franca com seu cirurgião. “Um erro muito comum é os pacientes chegarem ao consultório médico procurando por procedimentos pequenos na tentativa de alcançar resultados mais naturais mesmo já tendo grandes sinais de envelhecimento facial. Nesses casos, o melhor é, na verdade, começar com um tratamento um pouco mais invasivo, como uma cirurgia de lifting facial, para realmente dar fim ao que causa incômodo ao paciente, e, em seguida, realizar procedimentos menores, como aplicação de toxina botulínica e preenchimentos, visando à manutenção dos resultados obtidos com a cirurgia”. Logo, para alcançar os melhores resultados, o ideal é que o tratamento inicial seja o mais completo possível.

Prevenção

Paolo Rubez ressalta que a melhor forma de se conquistar uma pele jovem e bonita é pela prevenção, que pode ser realizada por meio de cuidados básicos, como parar de fumar, usar diariamente fotoprotetores e cosméticos hidratantes e antioxidantes, adotar uma alimentação balanceada, principalmente com baixo consumo de carboidratos, e praticar exercícios físicos regularmente.

Fonte: http://drpaolorubez.com.br/