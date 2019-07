Aeroporto: Seis meses com 80 voos

Toledo – O Município de Toledo comemora nesta terça-feira (9) mais um marco do desenvolvimento: seis meses de voos comerciais realizados pela Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho. Mas não apenas isso: três dos seis meses foram de voos diários, de domingo a sexta-feira com o avião praticamente lotado.

Até agora, a aeronave ATR-72 já decolou mais de 80 vezes de Toledo levando em média 60 pessoas para Curitiba. Já são mais de 4,5 mil pessoas embarcadas e 4,2 mil desembarcadas em Toledo.

Agora que o aeroporto de Toledo tem voos comerciais, o empresário Augusto José Sperotto utiliza os serviços quase que semanalmente. Para ele, ter a possibilidade de embarcar na própria cidade faz toda a diferença: “Isso encurta o caminho. Nós perdemos menos tempo com deslocamento e, muitas vezes, é o que faz a diferença nos negócios. Representa um crescimento para Toledo e para toda a região, pois é mais perto para quem vem de Palotina, Guaíra e até Mato Grosso do Sul”.

Potencial

O potencial do Aeroporto Luiz Dalcanale Filho vai além. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo busca a certificação definitiva do aeroporto na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que vai possibilitar expandir as rotas e ampliar a gama de serviços do local. A obtenção da certificação exige que o aeroporto atenda parâmetros de segurança obrigatórios estabelecidos pela Anac, que, conforme explica o diretor do aeroporto de Toledo, Luciano Puzzi, já estão praticamente 100% de acordo com a legislação.