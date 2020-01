Aeroporto Luiz Dalcanale Filho completa 66 anos com excelentes resultados

O Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho completa nesta sexta-feira (24), 66 anos, com excelentes resultados e conquistas a serem comemorados. A aproximadamente um ano, na data de 09 de janeiro de 2019 em um dia histórico para o município de Toledo, decolou o primeiro voo comercial da Azul Linhas Aéreas entre Toledo e Curitiba. Depois de anos sem voos comerciais a cidade voltou a rota aeroportuária, vislumbrando o desenvolvimento econômico local e de toda a região, sendo também mais uma opção de transporte, com qualidade e agilidade entre Toledo e a capital paranaense.

No primeiro momento os voos de Toledo a Curitiba e da capital até Toledo eram semanais, decolando todas as quartas-feiras. Logo depois, mais precisamente no mês de junho os voos passaram a decolar diariamente, com exceção dos sábados.

Certificação definitiva do Aeroporto

Depois de 66 anos o Aeroporto Luiz Dalcanale Filho tem muita história para contar, mas em boa parte dessa rica história os voos comerciais foram raridade no local e desde o ano de 2011 não sobrevoavam os céus toledanos. Por isso depois de pouco mais de um ano da volta dos voos comerciais os motivos para comemorar são muitos como a Licença definitiva da estrutura.

No dia 31 de dezembro de 2019 o Aeroporto Luiz Dalcanale Filho recebeu da Agência Nacional de Viação Civil (Anac), o certificado de Operação Nacional de Aeroporto. A Prefeitura, operadora do Aeroporto teve por aproximadamente um ano o certificado provisório. Com o certificado a operadora tem inúmeros benefícios, principalmente ligados aos quesitos da segurança da estrutura aeroviária.

O prefeito, Lucio de Marchi, ressalta a importância do Aeroporto para o município e toda a região. “ O Aeroporto Luiz Dalcanale Filho chega aos seus 66 anos com mais de 26 mil pessoas tendo decolado ou pousado em Toledo, através do voo diário entre Toledo e Curitiba, que opera por meio da Azul Linhas Aéreas há pouco mais de um ano. Esse é um número significativo e capaz de ratificar a importância dessa estrutura para o município e toda uma região”.

Para o diretor do Aeroporto Luiz Dalcanale Filho, Luciano Puzzi, a certificação definitiva junto a ANAC foi a maior conquista do Aeroporto nos últimos anos. “O nosso Aeroporto possui uma história de muitos anos, mas operou com voos regulares em períodos curtos de sua história. Por isso o que se viu em 2019 e no início deste ano é algo espetacular, principalmente por conseguirmos a certificação definitiva junto a ANAC, algo que nos dá mais tranquilidade e segurança para poder trabalhar e atender bem os usuários desta estrutura”, destaca o diretor.

A certificação dá ao Aeroporto o cumprimento de todos os itens necessários para que as operações previstas transcorrem com total segurança. Aviões do tipo ATR-72 da Azul poderão operar somente em Condições Meteorológicas de Voo Visual (VMC).

Número de embarques

Depois de pouco mais de um ano de funcionamento para os voos comerciais os números de embarque e desembarque tem demonstrado a importância do Aeroporto Luiz Dalcanale Filho para o crescimento do município. Do dia 09 de janeiro de 2019 até a presente data foram 13.744 embarques e 12.590 desembarques, o que mostra que nestes pouco mais de um ano 26.574 pessoas voaram com a Azul Linhas Aéreas em Toledo. Ao todo foram 479 operações no Aeroporto de Toledo entre pouso e decolagens, com uma média de 58 embarques e 53 desembarques.

Luciano Puzzi, ressalta que os números de embarques e desembarques têm sido ótimos desde o início das operações até o momento. “São números expressivos e que evidenciam, que os voos comerciais eram um movimento necessário para o avanço do município em vários aspectos. Os números ainda demonstram que Toledo tem público para ter voos diários até a capital e também evidenciam que a estrutura do Aeroporto tem atendido muito bem os seus usuários. Ainda vale ressaltar que a aeronave tem capacidade para 70 passageiros e quase sempre voa lotada ou próxima de sua lotação, algo que é muito significativo”, destaca.

Infraestrutura

Nos últimos anos para que o Aeroporto Municipal pudesse operar para voos diários foram necessárias uma série de reformas e adequações. Nos dois anos que antecederam o início da operação da Azul no município foram realizadas melhorias como o recape da pista; reforma do terminal; construção da nova cerca; aquisição de computadores e demais equipamentos; nova pavimentação; pintura da taxiway; iluminação; sinalização; além de várias outras intervenções.

Ao todo nesse primeiro período foram investidos um total de R$ 4.368.642,00 para as reformas da estrutura do Aeroporto. Desse montante R$ 1,5 milhão foi investido pelo Governo do Estado e outros R$ 700 mil pela Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT), em parceria com a Uniprime. O restante do valor foi investido pelo poder público municipal.

No decorrer de 2019 a administração municipal ainda investiu aproximadamente R$ 1,5 milhão para a manutenção da pista e mais de R$ 800 mil para a resolução do Plano Aeroviário.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico de Inovação e Turismo é a responsável pelo Aeroporto. O secretário da pasta, Jozimar Polasso enaltece a importância dos investimentos empregados no Aeroporto. “Foram feitos inúmeros investimentos para a operacionalização do Aeroporto e também para melhorar a sua estrutura nos últimos anos. Depois de tantos investimentos, trabalho e dedicação é muito gratificante ver que o Aeroporto tem contribuído muito para o desenvolvimento econômico do município e tem atendido da melhor maneira possível a nossa população”, salienta o secretário.

O diretor do Aeroporto, Luciano Puzzi diz que a ideia é consolidar de vez os voos diários de Toledo a Curitiba e quem sabe no futuro trazer novas rotas. “Em um primeiro momento nós precisamos manter o sucesso atual e consolidar de vez os voos entre Toledo e Curitiba. Posteriormente a intenção é trabalhar com novas rotas, buscando atender cada vez mais gente. Por isso também temos a intenção de continuar estruturando o Aeroporto e assim oferecer um espaço cada vez melhor para os nossos usuários”, pontua, Puzzi.

Desenvolvimento econômico

O início da operacionalização dos voos diários de Toledo a Curitiba pela Azul Linhas Aéreas há pouco mais de um ano tem causado importantes impactos econômicos para a cidade. Novas empresas passaram a se interessar em investir em Toledo, devido ao fato de o Aeroporto voltar a operar depois de muito tempo. “Com o Aeroporto em pleno funcionamento, os empresários têm como chegar a Toledo com maior facilidade sendo um importante equipamento para negócios”, comenta o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT), Marcos Destefeni.

O prefeito, Lucio de Marchi, destaca o desenvolvimento da economia local, com o Aeroporto operando diariamente depois de muitos anos. “O Aeroporto trouxe enorme visibilidade para Toledo. Ele veio para solidificar a área econômica de nossa cidade. E isso é ótimo para todos, desde as empresas, pois amplia os seus negócios e possibilita novos investimentos, até os trabalhadores, que terão novas oportunidades de emprego, com o crescimento da economia toledana” destaca o gestor municipal.

APAC: Construção da sede avança em Toledo

O Prefeito Lucio de Marchi, acompanhado do Presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), Edson Carollo, o ex-presidente Ramassés Mascarello, o vice-presidente e Engenheiro responsável pela obra Sr. Ernani Magnabosco além da juíza Dra. Luciana do Amaral Beal, visitaram as obras da nova sede da unidade em Toledo.

A APAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade.

Amparada pela Constituição Federal, possui seu Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal e opera como entidade auxiliar do Poder Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Embora em funcionamento em outros estados do país, sobretudo no Estado de Minas Gerais, no Paraná foi em Barracão que implantou-se a primeira unidade.

“Em nome da APAC, fazemos um agradecimento especial à administração municipal, aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo apoio que vem sendo dado para a construção dessa unidade. Trata-se de uma obra importante para a sociedade como um todo. O método APAC é diferente e inovador como o sistema para a ressocialização e acolhimento de pessoas na sociedade”, destacou o presidente Edson Carollo.

Carollo complementou também com mais alguns agradecimentos especiais. “À motivadora para o sistema APAC ser implantado em Toledo, Dra. Luciana do Amaral, Dr. Fabrício Sartori, Sr. Ramassés Mascarello – ex-presidente da APAC, até novembro de 2019 – e ao Sr. Gilmar Malacarne presidente do Conselho da Comunidade.

O Prefeito Lucio de Marchi comentou a importância da APAC. “Em visita vimos que as obras estão bem avançada. Em breve teremos essa unidade que irá beneficiar aos atendidos na ressocialização da comunidade”.

“As obras estão com 75% concluídas. Faltam poucos detalhes para finalizar, como o piso, cerâmica e pintura. Tudo tranquilo e com o apoio da administração tudo ocorreu bem”, destacou o vice-presidente e engenheiro responsável, Ernani Magnabosco.

APAC

O método se apresenta como uma alternativa ao modelo tradicional de execução penal. Nas unidades em que o método é aplicado há a busca da ressocialização efetiva das pessoas condenadas, por meio de trabalho e estudo em tempo integral, com a aplicação de uma rígida disciplina.