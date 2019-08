Um advogado de 31 anos foi detido, no fim da tarde de hoje (9) , após deixar uma sacola com itens de higiene com drogas para um cliente, na Cadeia Pública de Cascavel.

Durante a revista, os agentes do Depen, encontraram nas bisnagas de creme dental, canudos contendo 8 grama de substância análoga a maconha.

O advogado que é de Medianeira, foi detido e encaminhado à Polícia Civil. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Representantes da OAB foram chamados para acompanhar o caso.