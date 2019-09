“Adote sua árvore” une moradores do Planalto, em S. Terezinha

O Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, foi lembrado em Santa Terezinha de Itaipu, com o plantio de 150 mudas nativas da região, entre elas canelinha e brinco de índio, no Residencial Planalto. A ação realizada pela Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente contou com a participação dos moradores da localidade. O objetivo: unir os moradores e estimular a ação denominada “Adote sua Árvore”, para que as mudas cresçam e proporcionem um local agradável de socialização.

“A iniciativa é maravilhosa! Com a chegada do verão uma sombra sempre é bem-vinda e nós precisamos de um espaço agradável para ficar nos dias quentes”, agradeceu a moradora, Cleuse Maria Ritter. O presidente da Associação de Moradores do Residencial Planalto, Paulo Cesar Sauthier, agradeceu a iniciativa do poder público. “Se a prefeitura viesse plantar não surtiria o mesmo efeito. Promover a ação e envolver a comunidade faz toda diferença. Vamos cuidar para que não haja vandalismo e cada árvore cresça frondosa e deixe nosso espaço bonito e fresco”, destacou ele.

O local foi escolhido por se tratar de um bairro inaugurado recentemente, com mais de 300 famílias residentes e que necessita de arborização. “Firmamos o comprometimento das famílias para com o cuidado do local. Nossa proposta é a integração, a preservação do meio ambiente, mas principalmente, garantir o envolvimento da comunidade”, destacou o secretário, Paulo Ruppenthal.

Na quarta-feira (25), a partir das 8h30, haverá o abraço coletivo ao Bosque dos Pioneiros. A ação, integra um calendário de atividades que segue no local até às 17h.