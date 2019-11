Adolescente morre baleado por PM, em Três Barras do Paraná

Um adolescente de 15 anos morreu baleado por um policial militar em Três Barras do Paraná, no oeste do estado, na noite desta quinta-feira (14). A reportagem é do Portal G1.

De acordo com o pai da vítima, Alisson de Araújo estava andando de motocicleta em uma trilha quando foi baleado nas costas por uma equipe da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o garoto fugiu de uma abordagem policial minutos antes, e a equipe atirou contra ele após o adolescente dar a partida com a moto e colocar a mão na cintura.

Alisson chegou a ser socorrido com vida. Ele foi levado para o pronto socorro de Três Barras do Paraná e depois encaminhado para o Hospital Universitário de Cascavel, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo Cleiton de Araújo, pai do garoto, Alisson e um amigo estavam indo para uma pista de motocross para treinar para uma competição.

“Essa abordagem poderia ter sido de forma diferente. Ele não deu um tiro de obstrução, ele deu um tiro fatal, tirando a vida do meu filho”, afirmou o pai.

O outro jovem que estava com Alisson não ficou ferido.

De acordo com a PM, os policiais envolvidos na abordagem foram afastados das atividades operacionais, e um inquérito policial militar será instaurado para apurar a ação.

A PM informou também que a ocorrência foi levada para a Corregedoria da PM.

“O Comando do 6º Batalhão reitera a preocupação da Instituição com ocorrências de disparo de arma de fogo, razão esta que não só o efetivo da Unidade como de toda a Corporação passa regularmente por instruções de gerenciamento de crises, uso progressivo da força, tiro policial, entre outras”, afirmou a polícia.

Fonte: G1