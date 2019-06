Caminhão passa sobre garoto

O adolescente Wellington Zanatta, 16 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um caminhão na Avenida Tito Muffato esquina com a Rua Rua Txikaos, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel.

De acordo com testemunhas, o garoto trafegava de bicicleta pela ciclovia e o caminhão realizava uma manobra para acessar a Rua Txikaos quando o atropelamento aconteceu.

De acordo com os socorristas, as rodas traseiras do veículo teriam passado sobre o corpo do garoto, atingindo especialmente o tórax e causando lesões sérias.

Wellington foi socorrido no local e levado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel com risco de morrer.