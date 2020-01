Adolescente é apreendida em flagrante com 5,5 gramas de crack

Na tarde de ontem, Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) estavam realizando diligências na Rua Visconde de Guarapuava no Bairro Cancelli, momento que visualizaram um homem se aproximando do local que é conhecido como um ponto de tráfico de drogas.

Quando percebeu a presença da equipe policial, o homem tentou disfarçar que estava comprando droga.

Os policiais então deram voz de abordagem e a adolescente de 14 anos confirmou que estava vendendo entorpecentes no local.

Foi localizada em cima da mesa uma porção de crack pesando 5,5 gramas, uma porção de maconha totalizando 27,5 gramas, R$ 400,75 em notas diversas, 17 carteiras de cigarro e 08 pacotes de ferramentas, sendo que a adolescente não soube explicar a procedência dos objetos.

Diante dos fatos a adolescente foi apreendida em flagrante pelo delito de tráfico de Drogas.