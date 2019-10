Adolescente desaparecida: buscas já completam nove dias

As buscas pelo corpo da adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, que desapareceu no Rio Paraná, em Altônia, depois de ter caído de um jet ski, já entram no nono dia.

Até o momento nenhuma pista foi encontrada e além da Marinha e do Corpo de Bombeiros de Guaíra, uma associação de pescadores de Guaíra também está dando apoio nas buscas.

O incidente

A jovem teria caído da garupa de um jet ski na tarde do último dia (11) na Vila Iara, em Altônia, região noroeste do Estado. Ela estava com um grupo de amigos. Quando andava na garupa de um jet ski, ela caiu na água e desapareceu. A jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas.

A família, que mora em Cascavel, está no local acompanhando as buscas. A Polícia Civil investiga o caso.