Adolescente capturado com arma de brinquedo após abordar mulher grávida

UMUARAMA – Após registrar um roubo a uma revendedora de bicicletas situada na Avenida Goiânia ontem (21) pela manhã, policiais militares de Umuarama identificaram e capturaram um adolescente de 15 anos.

O rapaz foi reconhecido pelas vítimas, apesar de flagrado também pelo sistema de monitoramento da empresa.

Com sua imagem capturada, os policiais saíram em busca, até que encontraram o suspeito no Parque San Marino, minutos depois do assalto, que aconteceu pouco antes do meio dia.

Na ocasião do crime, o rapaz abordou a proprietária, que está grávida de 7 meses, apontou e engatilhou uma pistola para a mulher, que foi obrigada a abrir a gaveta do caixa, onde havia apenas a quantia de R$ 10 em espécie. Insatisfeito com a pequena quantia em dinheiro existente na loja, o adolescente se apossou de uma bicicleta avaliada em R$ 1.5 mil e fugiu.

Assim que foi capturado, ele entregou uma arma de brinquedo parecida com um revólver. Por sua vez, os PMs recolheram o simulacro e o encaminharam junto com o garoto e a bicicleta recuperada à Delegacia de Polícia.

Artefato não convence

Mesmo assim, os policiais não se deram por satisfeitos na apresentação do artefato de plástico, tendo em vista que a vítima disse ter escutado perfeitamente o engatilhar da pistola e as imagens do sistema de monitoramento mostram que se trata de uma arma quadrada e não de um pequeno revólver de plástico. O garoto foi acompanhado de parentes e ouvido pelos escrivães na tarde da terça-feira (21).