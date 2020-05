Adi pelo Paraná. Recuperação de crédito, como funciona e mudança de armas

Recuperação de crédito

“A urgência e a emergência provocadas pela pandemia do coronavírus obrigam o Paraná a tomar atitudes de apoio aos pequenos empreendedores, microempresários e também para comerciantes autônomos. Eles estão sofrendo diretamente os impactos negativos provocados pelo necessário distanciamento social, que enfraqueceu a economia. Muitos estão inadimplentes, infelizmente”, disse o deputado Cobra Repórter (PSD) que apresentou requerimento solicitando a adoção de um plano de recuperação creditícia.

Como funciona

O plano tem como objetivo a abertura de créditos especiais, por intermédio da Fomento Paraná, para que possam suportar o impacto financeiro causado pela crise provocada pela pandemia de coronavírus. O requerimento foi enviado ao governador Ratinho Junior e ao secretário Renê Garcia Junior (Fazenda).

Mudança de armas

O deputado Soldado Adriano José (PV) solicitou ao secretário Rômulo Marinho Soares (Segurança) mudança no armamento utilizado pela Polícia Militar. Ele questiona a qualidade da pistola Taurus/calibre .40, conhecida por falhas que resultam em disparos acidentais. Adriano José, que é policial militar, revela a insatisfação dos colegas com o armamento. ”Há extenso histórico na corporação com os efeitos que causam disparo acidental e a falha de disparos quando acionado o gatilho”.

Armas II

“Não há dúvida de que a falha em um disparo pode custar a vida de um policial. Em ocorrências policiais não há segunda chance, necessitando do melhor do servidor, mas também o melhor do seu armamento”, afirma o deputado, que sugere outros fabricantes. “A exemplo da Glock e Sig Sauer – que oferecem armamentos com as mesmas características com qualidade superior e valores concorrentes aos praticados pela Taurus e, principalmente, sem históricos de defeitos no produto que colocam vidas em risco”.

Novos leitos

Trinta novos leitos para tratamento da covid-19, disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, já podem atender pacientes no Instituto São José em Laranjeiras do Sul. São dez leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. O valor de custeio mensal dos leitos é de cerca R$ 420 mil. Além da remuneração da equipe profissional, o contrato com a Secretaria de Saúde inclui medicamentos, insumos, equipamentos de proteção e a manutenção geral.

Atendimento exclusivo

O Paraná conta hoje com 1.748 novos leitos exclusivos para atendimento de pacientes com o coronavírus. A região oeste tem 71 leitos de UTI exclusivos para tratamento da covid-19, com taxa de ocupação de 38%, além de 131 leitos de enfermaria clínica, com taxa de 21% de ocupação.

Fórum

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, participa hoje do fórum virtual organizado pela Red Iberoamericana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para debater ações e políticas de governos no enfrentamento da covid-19. Serão destacadas as ações realizadas em plataformas digitais. Além de Guto Silva, participam representantes governamentais da província de Salta, Argentina; da Comunidade Autônoma de Andalucia, Espanha, e do governo da Colômbia.

Aprovado!!!

O senador Flavio Arns (Rede) destaca a aprovação da concessão do direito de transporte especial para cuidadores de pessoas com deficiência, com doenças raras ou idosas. “Tivemos grande vitória para a proteção de pessoas idosas, com deficiência ou com doenças raras em relação à covid-19. O texto aprovado garante aos cuidadores que atuam com esses cidadãos transporte especial durante a pandemia.”