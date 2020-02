ADI pelo Paraná: A lei de Bakri, ano de reeleição e Operação Carnaval 

Homenagem

Autor da lei que estabelece uma faixa de segurança para plantio próximo às redes elétricas, o deputado Hussein Bakri (PSD) foi homenageado pela Copel. O presidente da companhia, Daniel Slaviero, e o diretor de distribuição, Max Orfali, entregaram uma placa de reconhecimento por garantir “mais segurança e qualidade no fornecimento de energia à população do Paraná, o que se traduz no desenvolvimento do estado”. O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), acompanhou a homenagem.

Interrupções

A lei de Bakri, aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais, foi redigida em parceria com a Copel e com os órgãos ambientais. Estabelece uma faixa de segurança mínima de 15 metros de cada lado da rede e determina que a altura máxima das árvores não poderá ultrapassar 3 metros. Segundo a Copel, em algumas regiões, a vegetação é responsável por mais de 70% das interrupções no sistema de distribuição de energia elétrica – desde 2014, houve 1,1 milhão de casos.

Demorou demais

O senador Alvaro Dias (Pode) criticou a interferência do líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB), para que o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância não fosse enviado de primeira para a Câmara dos Deputados. “A matéria já deveria ter seguido para a Câmara dos Deputados, uma vez que a mesma é terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada no ano passado”.

***Mais caro

O deputado Delegado Francischini (PSL), pré-candidato a prefeito, criticou o aumento da cobrança para motoristas que estacionarem na zona central de Curitiba. “Pois é meus amigos, a prefeitura colocou a Curitiba no primeiro mundo, agora nós temos aqui o ‘pedágio’ para quem quiser estacionar no centro da cidade, o Estar ficou 50% mais caro. Abram os olhos, curitibanos.”

Ano de reeleição

Faltando pouco mais de sete meses para as eleições de outubro, os arranjos para garantir o maior número de aliados ainda estão longe de serem concluídos. Na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, dos 15 parlamentares, 12 pretendem disputar a reeleição. Dois já definiram que não vão às urnas e um está indeciso.

***Fespop

A Prefeitura de Santa Terezinha inicia os preparativos para a Fespop 2020. A dupla sertaneja Henrique e Juliano é a primeira confirmada na grade de shows da Fespop. Os irmãos se apresentam pela primeira vez no festival, que neste ano será realizado de 7 a 10 de maio no parque de exposições e eventos da cidade.

Operação Carnaval

A PRF lança a Operação Carnaval 2020 nesta sexta-feira em todo o País. Com duração de seis dias, a operação termina às 23h59 de quarta-feira (26). Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, transporte seguro de crianças, motociclistas e o uso do celular.

Homenagem II

Há quase dois anos, a sala de Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados passou a se chamar Moacir Micheletto, ex-deputado do MDB do Paraná. A homenagem idealizada pelo deputado Sergio de Souza (MDB-PR) “a um homem que prestou grandes serviços ao Paraná”.