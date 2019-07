ADI mostra mundo digital para jornais impressos

Workshop da ADI (Associação dos Diários do Interior) mostrou no fim em semana em Curitiba os caminhos e como funcionam as plataformas digitais que podem incrementar o alcance dos conteúdos produzidos pelos jornais impressos do Paraná. “Queremos melhorar a produção jornalística e os setores comerciais. Entender como viabilizar essa mudança, que é mundial, não pode representar um obstáculo. Nesse processo, é fundamental garantir a relevância dos jornais nas cidades, regiões em comunidades onde atuam”, disse o presidente da Associação dos Jornais Diários do Paraná, Nery José Thomé.

O encontro – que contou com apoio da Secretaria Estadual de Comunicação e Cultura, da Fomento Paraná e do BRDE – reuniu representantes de jornais e portais de notícias e apresentou novos conceitos, modelos de gestão e linhas de crédito de apoio à modernização das empresas de comunicação. “Com apoio de especialistas, apresentamos soluções aos jornais e portais de novas ferramentas, tecnologias e técnicas de jornalismo para o formato digital, que vem a somar com o impresso”, adiantou Nery Thomé.

O secretário estadual de Comunicação e Cultura, Hudson José, destacou a importância do apoio do Estado à transformação dos jornais ao digital, o que considera como caminho irreversível da comunicação: “Os workshops atualizam os veículos na estruturação para as novas demandas da comunicação. Pensar na notícia, mas, ao mesmo tempo, em opções de diversão, gastronomia e cultura. Estamos contribuindo na melhoria de performance, relevância e importância dos veículos de comunicação junto aos cidadãos”

Linha de crédito

O diretor de Mercado da Fomento Paraná, Renato Maçaneiro, apresentou como funciona a linha de crédito especial de apoio aos veículos de imprensa no contínuo processo de modernização das atividades. O programa incorpora novos itens nas possibilidades de crédito e pressupõe linhas customizáveis para atender a necessidade dos tomadores do empréstimo.

O financiamento é destinado a quem precisa investir ou ampliar suas atividades mantendo ou gerando novos empregos. Podem ser financiados, por exemplo, projetos de modernização dos jornais, migração de mídia, construção ou melhoria de portais de internet, além de capital de giro associado.

Podem ser financiados até R$ 500 mil, de acordo com o porte, a capacidade de pagamento e a ausência de restrições cadastrais. Para o segmento de imprensa, a Fomento Paraná oferecerá condições personalizadas nas operações, como aquisição de softwares, por exemplo.

Palestras

Ainda no primeiro dia, o encontro teve palestras do presidente da Celepar, Alan Costa, especialista em tecnologia e revolução digital de negócios públicos e privados.

No sábado, a especialista em Comunicação Digital Marina Andrade abordou o tema “conteúdo digital”, dando dicas e técnicas para os publishers. O diretor da agência de marketing iProspect Gustavo Macedo falou sobre “otimização de conteúdo” para redações digitais.

À tarde, o professor Marcello Budolla abordou os temas “o veículo de comunicação virou publisher” e “monetização de formatos digitais, onde foi passado as participantes noções comerciais voltadas os digital, alternativas de formatos, produtos e tendências.

Qualidade

No domingo (28) a economista Thais Paola Grandi, do BRDE, abriu os trabalhos e apresentou as linhas de crédito disponíveis para o segmento. O professor Alexandre Weiler fechou o workshop com a palestra “modelo de negócio – Canvas”. “Foi uma experiência muito gratificante fechar com o Alexandre Weiler, pois ele nos fez aplicar na prática tudo que foi estudado nestes dias de workshop”, comentou o diretor comercial da ADI, Ricardo Takiguti.

O diretor também colheu os feedbacks dos participantes. “Todos elogiaram muito a iniciativa e principalmente a qualidade das palestras e a pertinência dos temas abordados”, completou.