Será julgado hoje no Fórum de Cascavel Alex de Jesus Vicente. Ele é acusado de tentar matar Pedro Rodrigues da Silva com golpes de facão. O crime aconteceu em outubro de 2017 no Bairro Presidente, em Cascavel. Conforme a denúncia, após uma discussão em um bar, Alex teria tingido Pedro. Os dois teriam uma desavença anterior. Paulo foi atingido no rosto, teve uma fratura no nariz e um corte profundo no pulso, mas se recuperou. O réu responde o processo em liberdade.