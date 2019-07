Acusado de matar sobrinho por desavença em venda de carro é preso em Cascavel

Policiais da Delegacia de Homicídios prenderam no sábado (13), o autor do homicídio que vitimou Gilmar Ribeiro, no ocorrido na manhã do mesmo dia no Bairro Colméia em Cascavel-PR.

O acusado do homicídio era tio da vítima e foi identificado como Miquece Luiz dos Santos, de 68 anos.

De acordo com a Polícia. a investigação apontou que a morte teria sido motivado por uma desavença decorrente da venda de um veículo. A vítima teria solicitado que o autor apresentasse a documentação pertinente ao veículo vendido, o que não foi efetuado por Miquece.

Na sequência, Miquece disparou pelo menos dois disparos de arma de fogo em direção à Gilmar, um dos tiros atingiu a vítima e o matou na hora. Em seguida, Miquece fugiu do local.

Após a realização de inúmeras diligências, Miquece foi localizado pelos policiais da Unidade Especializada na Rua Panamá, bairro Periolo. A arma do crime foi localizada e apreendida.

Miquece foi preso em flagrante e permanece à disposição da justiça.

Veja o AO VIVO feito pela nossa equipe de reportagem logo após o crime: