Acusado de matar por motivo fútil vai a júri

Senta hoje no banco dos réus no Fórum Estadual de Cascavel Carlos Antônio dos Santos Souza. Ele é acusado da morte de Sidnei de Lima no dia 14 de maio de 2017, no Conjunto Bela Vista, em Cascavel.

O crime aconteceu no fim da tarde de um domingo.

Conforme a acusação, Carlos passou de carro por Sidnei, que estava em uma moto, e atirou contra ele. Sidnei foi atingido por cinco disparos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com o que foi apurado no inquérito policial na época, o acusado e a vítima se conheciam. O crime teria sido motivado porque um amigo de Sidnei teria apontado para a casa de Carlos.

O réu está preso. Ele responde por homicídio qualificado. A qualificadora do crime é motivo fútil. Além disso, também responde pela tentativa de homicídio do amigo da vítima, já que atirou contra ele também, mas não acertou nenhum disparo. Outro agravante é que o acusado não deu qualquer chance de as vítimas de defenderem, pois passou por elas atirando.