Acusado de latrocínio de Sônia Massae é absolvido e solto

O Depen emitiu na tarde dessa terça-feira (30), uma nota sobre a soltura do acusado do assassinato de Sônia Massae. Leia a nota na íntegra:

Sobre as declarações feitas por um rapaz logo após o cumprimento de alvará de soltura, na tarde desta terça-feira (30), em frente à Penitenciária Estadual de Cascavel, o Depen – Departamento Penitenciário do Paraná – esclarece que até o momento não recebeu nenhuma denúncia oficial sobre o caso.

Os presos custodiados nas unidades de todo o Estado são submetidos ao mesmo tratamento, previsto na Lei de Execução Penal.

Todos os procedimentos realizados com os internos obedecem às diretrizes do Caderno de Segurança – documento fundamental que orienta o trabalho dos Agentes Penitenciários do Depen.

O Depen informa ainda que constantemente passa por fiscalização de órgãos independentes, justamente com o objetivo da transparência dos trabalhos realizados.

As unidades da regional de Cascavel estão de “portas abertas” à sociedade, à imprensa e a quem quiser conhecer o trabalho realizado e desenvolvido com os internos.