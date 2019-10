Acusado de estupro no Maranhão é preso em Cascavel

Um homem de 64 anos, com mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro, expedido pela Vara única de Loreto no Maranhão, foi preso hoje (23) em Cascavel.

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) recebeu informações do Centro de Operações Policiais Especiais que um foragido do Estado do Maranhão estaria na cidade de Cafelândia. Mas quando a equipe chegou à cidade, recebeu a informação de que o procurado estaria em Cascavel.

Após diligências o homem de 64 anos foi preso na Rua Serra do Mar, Bairro Periolo. Ele permanece na Cadeia Pública de Cascavel à disposição da justiça.