Acusado de abuso sexual se esconde em laje, mas é preso

Um homem de 60 anos foi preso no fim da tarde de ontem (26) em Cascavel. Investigadores da 20ª Subdivisão Policial de Toledo com o apoio de Investigadores da 15ª SDP de Cascavel, cumpriram o Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal de Assis Chateaubriand. O homem é acusado de crime sexual contra vulnerável praticado em 2015.

O homem que declara residir na cidade de Toledo estava foragido da Justiça de Assis Chateaubriand desde agosto de 2018. No entanto, informações davam conta de que estaria ora em Toledo ora na cidade de Cascavel. A prisão aconteceu depois que os Investigadores receberam a informação de que o homem estaria homiziado na casa de familiares localizada na Rua Rodrigues Alves, Parque São Paulo, em Cascavel.

O local passou a ser monitorado pelos investigadores na manhã de ontem (26) e o homem havia sido duas vezes na sacada do apartamento. Foram várias as tentativas junto aos moradores familiares no sentido de que o mesmo se entregasse o que não aconteceu. Assim, por força de mandado judicial de busca e apreensão expedido na tarde de ontem pelo Juíz de Assis Chateaubriand após representação do Ministério Público daquela Comarca a equipe procedeu a entrada no local e iniciadas as buscas o homem foi localizado sobre a laje do imóvel escondido em meio ao madeiramento do telhado, em local de difícil acesso que demandou esforços por parte dos policiais. Mesmo com a presença da equipe e com o mandado de busca e prisão as moradoras que acompanhavam as buscas insistiam que o foragido não se encontrava no local.

A ação contou com pelo menos 10 policiais civis os quais no estrito cumprimento do dever efetuaram a prisão do homem o qual se encontra recolhido na Cadeia Pública de Toledo a disposição da Justiça de Assis Chateaubriand.