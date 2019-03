Ações compartilhadas dão suporte às agroindústrias familiares

Uma série de reuniões será realizada nos próximos dois meses na região oeste do Paraná, na área de abrangência da regional do Instituto Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) de Toledo. O objetivo é o planejamento de ações compartilhadas com a Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná), que tem sede em Santa Helena e atende 29 municípios. A pauta compreende a assistência às agroindústrias familiares.

Pela Biolabore o trabalho é desenvolvido pela parceria com a Itaipu Binacional, dentro do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em parceria com o Instituto Emater e administrações municipais, inspeções e vigilâncias sanitárias, o que se almeja é oferecer suporte aos produtores e proprietários de agroindústrias para se adequarem às normas de produção e comercialização.

Na semana passada foi realizada uma reunião na sede regional da Emater, envolvendo ainda a Secretaria de Agricultura e Inspeção Municipal, além de representantes da Biolabore. O encontro foi em Toledo. O intuito é a integração da assistência técnica para dar suporte às agroindústrias do município.

Planejamento conjunto

O planejamento de ações conjuntas é importante para o suporte em toda a regional do Instituto Emater, segundo o presidente da Biolabore, Douglas Kunz. “Além da reunião em Toledo, outras agendas devem ser viabilizadas nos municípios da região, principalmente com secretarias de agricultura e educação, inspeções municipais e vigilâncias sanitárias. Encontros com os produtores também serão feitos”, ressalta.

O trabalho com os produtores consiste de abordagem às necessidades de cada agroindústria. Cada instituição, conforme Kunz, cumprirá as metas e demandas voltadas à regulamentação e melhorias das agroindústrias familiares nos municípios.