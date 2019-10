Acidente deixa duas vítimas em estado grave em Cascavel

Três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre uma caminhonete e um veículo no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Acre no São Cristóvão em Cascavel na tarde dessa quarta-feira (9). Duas pessoas ficaram em estado grave.

Duas ambulâncias do Siate e um veículo ABT (Auto Bomba Tanque) foram acionados para atender as vítimas e evitar incêndio nos veículos que ficaram bastante danificados durante a colisão que também destruiu um semáforo com o impacto.

A vítima do carro foi identificada como Silvia Marcia Evangelista, ela teve ferimentos graves para o HU (Hospital Universitário). O motorista da caminhonete, identificado como Jair Berticelli de 64 anos também sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital São Lucas.

A terceira vítima não foi identificada.