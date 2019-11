Acidente adia final do Velocross

O piloto Leonardo Almeida, filho do presidente do Moto Clube de Rio Negro, Paulo Cesar Almeida, sofreu um acidente durante um treino na pista no último domingo, sendo internado na UTI do Hospital Angelina Caron, em Curitiba, onde permanece em observação. Diante do ocorrido, em solidariedade à família que organizava a grande final do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross 2019 em sua cidade, a Federação Paranaense de Motociclismo decidiu transferir o evento deste fim de semana, dias 9 e 10, para 23 e 24 de novembro.