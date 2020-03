AÇÃO SOCIAL | FC Cascavel arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Um dia depois de vencer o Londrina diante de mais de 5.600 torcedores no Estádio Olímpico, o FC Cascavel “prestou contas” ao destinar mais de uma tonelada de alimentos ao Provopar da cidade. Os donativos foram arrecadados na bilheteira do estádio, em ação na qual as mulheres, homenageadas em seu dia, trocaram um quilo de alimento pelo ingresso da partida. Os alimentos doados ajudarão ao Provopar de Cascavel na preparação de mais de 500 refeições, distribuídas diariamente e de forma gratuita à população carente da cidade.

