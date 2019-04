Ação policial integrada apreende carvão irregular na fronteira com a Argentina

Foz do Iguaçu/PR – Durante esta quarta-feira (10), uma ação conjunta da Policia Federal, BPFron, Polícia Ambiental e Força Nacional realizou uma operação de fiscalização e combate a crimes ambientais e ao contrabando de carvão ilegal no município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, fronteira com a Argentina.

Como parte das ações, foram fiscalizadas uma carvoaria e uma empresa empacotadora de carvão. Na carvoaria as atividades foram suspensas pela ausência de alvará municipal de funcionamento e alvará da Vigilância Sanitária. Na empresa empacotadora de carvão o proprietário foi autuado pela falta de licenças ambientais obrigatórias e alvarás de funcionamento da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros.

Na sede da empresa empacotadora também foram apreendidos, por questões ambientais, 35m3 de carvão e apreendidos, por suspeita de ser de origem estrangeira, outros 1.105 sacos de carvão totalizando cerca de 4.400 kg do produto prontos para a revenda.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste para providências de ordem legal.

Cabe o registro de que essa mesma empresa empacotadora já teve diversas cargas de carvão, oriundas ilegalmente da Argentina, apreendidas pela Receita Federal.

Fonte: CS / DPF Foz do Iguaçu