Ação conjunta apreende maconha em Guaíra

Uma ação conjunta entre a equipe de cães da Polícia Federal de Guaíra/PR, equipe da Força Nacional e equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã dessa sexta-feira (24), 17 tabletes de substância análoga a maconha.

A droga estava em um ônibus da Viação Umuarama, com itinerário de Guaíra/PR para Maringá/PR.

Duas Bolsas que estavam no bagageiro do ônibus continham 17 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 10,145 Kg. Desta forma, por meio da identificação da etiqueta de identificação da bagagem e passagem, chegou-se ao proprietário da substância, tratando-se de um rapaz com 19 anos residente na cidade de Curitiba/PR.

Indagado quanto a substância encontrada nas bolsas, informou que pegou na rodoviária de Guaira/PR, de pessoa desconhecida, para transportar até a cidade de Maringá/PR. Que foi contratado por meio de grupo de aplicativo WhatsApp e que pelo transporte receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Desta forma, foi dado voz de prisão, constatando-se, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Guaíra/PR pela equipe da Polícia Federal e pela Força Nacional.