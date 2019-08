Um acampamento de caçadores foi encontrado hoje, por equipes da Polícia Ambiental, no Parque Nacional do Iguaçu, entre os municípios de Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. No local além da cabana feita de lona, havia cobertas, panelas e duas armas utilizadas na caça. O local foi destruído e as armas apreendidas. Não havia ninguém no local.