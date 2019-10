Abre e fecha: Feriado emenda com o Dia do Professor

Reportagem: Milena Lemes

Neste sábado, dia 12, é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. A principal mudança do feriado é na rede de ensino. Isso porque na próxima terça-feira é comemorado o Dia do Professor e todas as escolas vão comemorar a data.

Em Cascavel, as escolas municipais e os Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) ficam abertos na segunda-feira (14), mas fecham na terça-feira (15).

A maioria dos colégios estaduais fecha segunda e terça-feira. Contudo, uma parte não terá folga na terça-feira devido à reposição de aula em decorrência da greve do meio do ano. Nesses casos os pais são informados.

Na rede privada, a maioria decidiu por antecipar a comemoração e não tem aula na segunda, mas volta normalmente na terça-feira.

Lazer e compras

A maioria das lojas deve ficar aberta neste sábado, para aproveitar as vendas do Dia das Crianças, também comemorado no dia 12.

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região), os comerciantes podem ficar com as portas abertas nesta sexta-feira até as 20h e amanhã o horário até as 17h.

Nas redes de supermercados o atendimento será normal todos os dias.

O Zoológico funciona normalmente neste sábado, das 8h às 17h30.

As UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) funcionarão 24 horas e as Farmácias Básicas I e II funcionarão em horário normal no sábado, das 13h às 19h; e a Farmácia Básica III mantém atendimento das 7h às 13h.

O transporte coletivo funciona com escala de feriado no sábado.