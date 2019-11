Abertura oficial da Expovel será às 20h

Reportagem: Milena Lemes

Começa nesta terça-feira(12) a 40ª edição da Expovel, em Cascavel, PR. Os portões foram abertos para visitação no Parque de Exposições Celso Garcia Cid às 14h, mas a solenidade de abertura será às 20h.

Logo em seguida haverá a primeira etapa do rodeio, às 20h30 e leilão dos pioneiros.

Este ano uma das grandes atrações são as máquinas agrícolas, expostas logo na entrada do parque. “Temos exposição de animais, máquinas, carros, temos a praça de alimentação. A Expovel este ano está preparada para todos os públicos”, explica o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Adani Triches.

Na quinta-feira (14), para comemorar o aniversário de 68 de Cascavel, será servido o bolo, feito pelo Rotary Club Leste, em parceira com a prefeitura.

A entrada será gratuita em todos os dias de feira e no domingo (17), último dia exposições, a dupla César Menotti e Fabiano fará um show gratuito na arena principal do parque, às 16h.