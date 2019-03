Abel Braga não comandará o Flamengo na final da Taça Rio

Rio de Janeiro – Após sentir um mal-estar durante a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, o técnico Abel Braga foi submetido a exames cardiológicos e terá de passar por um procedimento conhecido como ablação.

Os médicos tentaram controlar a arritmia por meio de eletrochoques, mas a tentativa foi considerada insuficiente. A ablação consiste na introdução de pequenos cateteres, mas não há a necessidade de abertura do tórax para que os médicos tenham acesso ao coração.

A intervenção é considerada simples e rápida pelos especialistas, mas ainda assim o treinador do Flamengo não comandará a equipe na grande decisão da Taça Rio. A equipe rubro-negra se classificou para a final com um gol nos acréscimos no clássico com o Fluminense, na noite de quarta-feira, e só conheceu o adversário na noite de ontem, do jogo entre Bangu e Vasco.