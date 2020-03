Abastecimento de água de Medianeira vai continuar em forma de rodízio

As poucas chuvas que caíram na região nos últimos dias não foram suficientes para aumentar a vazão de rios e poços que abastecem as cidades. Em Medianeira, a situação continua crítica. Por esta razão, está mantida a programação do rodízio no abastecimento para o período de 20 a 27 de março. O consumo, em razão das altas temperaturas, também tem se mantido elevado o que dificulta ainda mais a operação do sistema.

Desde o dia 12, a Sanepar está complementando o abastecimento com caminhões-pipa que transportam a água de outras cidades. A medida, no entanto, não resolve a situação. Por esta razão, é imprescindível que todos façam uso racional da água. O horário previsto para a interrupção do fornecimento de água continua para o período das 8h às 18h. Também continuam sendo feitas as manobras das 23h até as 4h da madrugada do dia seguinte, com a restrição da vazão nas saídas dos reservatórios para permitir que se avolume a água para o abastecimento. Nesse horário noturno, pode ocorrer baixa pressão nas redes de distribuição e até mesmo falta de água nas regiões mais altas da cidade.

A recomendação é de que a água seja utilizada, prioritariamente, na alimentação e na higiene pessoal. As limpezas pesadas, lavagens de veículos, calçadas, fachadas e irrigação de hortas e jardins, são atividades que devem ser adiadas até que a situação volte à normalidade. A Sanepar orienta, também, que a população faça o reúso da água, por exemplo, aproveitando a água do enxágue das roupas para lavar calçados e pisos.

Programação do rodízio

Na sexta-feira (20), será interrompido o fornecimento de água para as regiões do Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, do Nazaré no quadrante das ruas Rio Grande do Sul com São Paulo e Veranópolis com Avenida Iguaçu, em parte do Centro nos trechos entre as ruas 24 de outubro e Pedro Soccol e Veranópolis até a Soledade, e em na parte do São Cristóvão entre a Avenida Soledade com a Rua Londrina e entre a Rua 24 de Outubro com a Pará.

No sábado (21), as manobras vão interromper o abastecimento para os bairros Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, Loteamento Ana Cláudia, Loteamento De Bastiani, Loteamento Pagria, Vila Verde, Vendrame, Loteamento Bermadi, Condá e Puerari.

Domingo, dia 22, o fechamento atinge as regiões do Frimesa, Jardim Laranjeiras, Irene, Parque Pitangueiras, Jardim Florença, Parque das Flores, Alegria, Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

Na segunda-feira (23), a medida será adotada nos bairros Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, em parte do Centro no quadrante entre as ruas Pedro Socool e Lagoa Vermelha e a Avenida Veranópolis com a Avenida Soledade, em parte do São Cristóvão nos espaços entre a Avenida Soledade com a Londrina e da Rua Paraná com a Lagoa Vermelha, Panorâmico, Jardim Tropical, Ecovilla, Veneza, Maturavilla e Portal do Lago.

Na terça-feira (24), os bairros atingidos serão o Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, do Nazaré no quadrante das ruas Rio Grande do Sul com São Paulo e Veranópolis com Avenida Iguaçu, em parte do Centro nos trechos entre as ruas 24 de outubro e Pedro Soccol e Veranópolis até a Soledade, e em na parte do São Cristóvão entre a Avenida Soledade com a Rua Londrina e entre a Rua 24 de Outubro com a Pará.

Quarta-feira, dia 25, a interrupção atinge os bairros Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, Loteamento Ana Cláudia, Loteamento De Bastiani, Loteamento Pagria, Vila Verde, Vendrame, Loteamento Bermadi, Condá e Puerari.

Na quinta-feira (26), voltam a ser fechados os setores das regiões do Frimesa, Jardim Laranjeiras, Irene, Parque Pitangueiras, Jardim Florença, Parque das Flores, Alegria, Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

E na sexta-feira (27), a interrupção do abastecimento volta a ser nas regiões dos bairros Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, em parte do Centro no quadrante entre as ruas Pedro Socool e Lagoa Vermelha e a Avenida Veranópolis com a Avenida Soledade, em parte do São Cristóvão nos espaços entre a Avenida Soledade com a Londrina e da Rua Paraná com a Lagoa Vermelha, Panorâmico, Jardim Tropical, Ecovilla, Veneza, Maturavilla e Portal do Lago.