Abandono: Polícia procura pais; vizinhos relatam negligência constante

A polícia procura os pais dos quatro menores encontrados sozinhos em uma casa sem energia elétrica nem água e nenhuma condição básica de higiene. Eles moram no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel, e o caso só veio à tona depois de os vizinhos acionarem a polícia, na noite do último domingo (13).

Eram três crianças, uma delas de apenas dois anos, e um adolescente de 14 anos, que “cuidava” da casa. Eles moravam no local com a mãe, que possui a guarda legal de todos.

A mulher tem 27 anos e teria deixado os filhos no local mais de dois dias sozinhos, sem luz, água nem comida. Os vizinhos levavam alimentos para eles.

Um dos filhos seria de um pai diferente dos demais. Um dos pais vive em Foz do Iguaçu e o outro em Toledo. Nenhum deles compareceu na polícia ou entrou em contato até o fechamento desta edição.

Histórico de drogas e prostituição

Vizinhos contam que a família vive na casa há cerca de três meses. O aluguel nunca foi pago e uma ordem de despejo já foi emitida. Não houve registros de maus-tratos físicos contra as crianças presenciados pelos vizinhos, mas eles dizem que ela teria envolvimento com prostituição e que era comum os pequenos ficarem vários dias sozinhos. “Ela sumia sempre uns três, quatro dias. Trazia gente para cá, inclusive, fazia programa… Nunca a vi bater nas crianças, mas elas passavam fome, muitas vezes comprei comida para elas. Sem contar a situação da casa, cheia de sujeira… as crianças faziam as necessidades ou no chão ou fora de casa. É uma situação muito revoltante”, disse um vizinho que pediu para não ser identificado.

A Polícia Civil diz que a mãe teria também envolvimento com drogas.

Cadê as autoridades?

Vizinhos disseram que já haviam procurado as autoridades mais de uma vez denunciando o caso e que nada foi feito até então. “Fui à escola das crianças pedir ajuda da coordenadora, que disse que não podia fazer nada porque não compete a ela. Procurei o Conselho Tutelar, que afirmou ter um mês para verificar a denúncia”, lamentou um vizinho.

A Secretaria de Educação informou que a direção da escola em que as crianças estudam garante que não havia denúncia formal de abandono e que elas estudam no local desde abril deste ano. Ressalta ainda que a frequência às aulas era normal e que não havia sinais que evidenciassem abandono. E que a situação deveria ter sido levada diretamente ao Conselho Tutelar.

A reportagem não conseguiu contato com o Conselho Tutelar Sul, que atendeu a situação. Mas o conselheiro tutelar plantonista informou que não há prazo para a verificação de denúncia: assim que ela chega ao conhecimento da equipe deve ser atendida.

O caso

As crianças foram recolhidas pelo Conselho Tutelar na noite de domingo (13) após a Polícia Militar ter sido acionada por vizinhos. As três crianças e o adolescente estavam sozinhos na casa cheia de lixo, no escuro, sem água nem comida.

Os quatro menores, de dois, seis, nove e 14 anos, foram encaminhados a uma família acolhedora até que a situação seja apurada.

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança de Adolescente Vitima de Crime) segue com as investigações e as crianças serão ouvidas por escuta especializada.

Como a mãe, ou os pais, ainda não compareceram e há o sigilo de Justiça por se tratar de menores, mais informações não serão repassadas pela Polícia Civil.