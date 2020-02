Abacate: importante aliado contra doenças do coração

De acordo com dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, 17,5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças cardíacas. Já no Brasil o Ministério da Saúde estima que mais de 30% das mortes do país acontecem por doenças cardiovasculares, que são consideradas as principais causas de mortalidade da população brasileira.

A alimentação é um dos fatores principais na manutenção da saúde e no combate às doenças que afetam o coração. Recentemente, o abacate é a fruta que tem chamado a atenção de médicos e pacientes por seus diversos benefícios, que colaboram para prevenir doenças cardíacas.

O abacate é um fruto comestível cultivado principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Apesar de ser considerado um alimento muito calórico, o tipo de gordura presente na fruta é muito benéfico, inclusive ajudando a combater o colesterol ruim (LDL), um dos grandes causadores de doenças como angina, infarto e AVC. Além disso, a união da gordura boa com as doses de fibra presentes no abacate promove maior saciedade, evitando o consumo de “lanchinhos” e industrializados durante o dia.

Além dos benefícios para o coração, o abacate também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, reduzindo a inflamação das células de gordura, favorecendo a redução de peso de maneira saudável e prevenindo o envelhecimento precoce, melhorando o aspecto da pele.

Assim como outros alimentos, o abacate não deve ser consumido em excesso por ser muito rico em gordura, que, apesar de ser de um tipo bom, pode engordar.

Cuidados necessários para manter a saúde do coração

Além da alimentação, outros cuidados podem ser tomados para assegurar o bom funcionamento do coração. Um conjunto de hábitos saudáveis é um dos pontos mais importantes na manutenção de um corpo saudável, assim, é recomendada a prática de exercícios físicos no mínimo três vezes por semana.

Uma boa noite de sono também colabora para a saúde, já que casos de apneia do sono (quando a respiração é interrompida enquanto a pessoa está dormindo) causam maior variabilidade de pressão arterial, questão associada com outras doenças que aparecem, principalmente, em idosos.

Monitorar a pressão periodicamente é outra maneira de garantir que tudo corre bem. É possível fazer essa análise em postos de saúde, hospitais ou mesmo em casa, com um aparelho medidor de pressão. Manter os exames em dia também é essencial para garantir que o corpo está funcionando de maneira adequada.

*Conteúdo patrocinado.