A Zattini é confiável? Conheça mais sobre esse e-commerce

A proposta da loja em atender as diferentes necessidades do setor da moda feminina, masculina e infantil, foi alcançada com sucesso - Foto:Divulgação

Atualmente, o comércio eletrônico de moda tem ganhado muito destaque. A razão disso é que grande parte das lojas online desse ramo tem criado um relacionamento com os clientes, principalmente com público feminino. O que sem sombra de dúvidas, é sempre o mais interessado no mundo da moda.

Além do mais, comprar online tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre os consumidores brasileiros. Aquela preocupação exacerbada de adquirir produtos pela internet tem perdido o espaço, visto que muitos problemas nos quais as pessoas tinham medo de enfrentar têm sido solucionados de forma prática e simples. Como troca de mercadoria ou devolução, por exemplo.

Inclusive, pesquisas apontam que o comercio eletrônico de roupas e acessórios é o segmento de moda que mais cresce no Brasil. Em decorrência disso, muitos empreendedores digitais passaram a ver no e-commerce de moda uma grande oportunidade para iniciarem seus negócios no mundo online.

Ao falar em comércio eletrônico de moda, pode-se citar muitas lojas de sucesso. Mas, hoje, nesse artigo, o destaque do mercado nacional de vestuário é a Zattini.

Caso não saiba, a Zattini foi fundada pela Netshoes em 2014. A loja online vende roupas e acessórios não apenas para mulheres, mas, para todos os estilos, idades e gêneros.

Lá é possível encontrar: calçados, roupas, acessórios e moda íntima para ambos os sexos. Além de maquiagens, perfumes, cremes e cosméticos em geral também para homens e mulheres.Inclusive, para as crianças é possível encontrar brinquedos, além de roupas e acessórios escolares.

A loja online trabalha com uma boa variedade de marcas, entre elas: Beira Rio, Colcci, Dakota, Lacoste, Tommy Hilfiger e muito mais. Um dos destaques desse e-commerce é o prazo de entrega e formas de pagamento:

– Conta com sistema de entrega expressa de até 2 dias úteis.

– Parcelamento até 10 vezes sem juros e pode dividir em 2 cartões.

– Primeira troca é grátis (até 30 dias).

O que sem dúvidas, chama muito a atenção dos consumidores, principalmente daqueles que ficam receosos em comprar online. Afinal, a loja busca facilitar bastante as condições para os clientes, a fim de que eles se sintam confiantes em realizar a compra.

Porém, é importante sempre estar atento, pois, alguns imprevistos podem acontecer e isso vale para compras pela internet e até mesmo em lojas físicas. Dessa forma, caso haja algum problema na compra é essencial comunicar a loja.

Por fim, pode-se dizer que graças a uma série de campanhas de marketing bem sucedidas, a Zattini ganhou notoriedade no comércio online brasileiro e permanece se destacando até os dias de hoje, demonstrando que a a Zattini é confiável no mercado online da moda.

A proposta da loja em atender as diferentes necessidades do setor da moda feminina, masculina e infantil, foi de fato, alcançada com sucesso.

