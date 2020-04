A Superintendência do Esporte divulga regulamento para programa Geração Olímpica

A Superintendência do Esporte divulgou nesta segunda-feira (06) o regulamento para os atletas e técnicos interessados em concorrer à bolsa do programa Geração Olímpica. O período para inscrições estará aberto a partir das 9h desta terça-feira (07) e se encerra, impreterivelmente, às 18h de sexta-feira (17).

Geração Olímpica é considerado o maior programa de incentivo ao esporte, por meio da bolsa-atleta, em nível estadual.

Todo o processo de escolha dos candidatos para a edição de 2020 está detalhado no Regulamento Geral, que pode ser acessado clicando aqui . Além disso, a entrega presencial dos documentos necessários foi alterada e, de acordo com as normas para a edição de 2020, todas as fases serão online. Não esqueça de ler o regulamento e tirar suas dúvidas com a Entidade de Administração do Desporto da sua modalidade, com o seu técnico ou com a equipe do Geração Olímpica pelo geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br.

o programa irá disponibilizar 1.215 bolsas para atletas e técnicos em seis categorias diferentes, que irão contemplar desde crianças com mais de 11 anos de idade até atletas de alto rendimento.

A principal categoria, a Olimpo, irá disponibilizar 30 bolsas no valor de R$ 3 mil para àqueles com maiores chances de conquista de vaga para Tóquio 2021.

Confira as categorias, os valores e o número de bolsas ofertadas:

Formador Escolar: 400 bolsas / R$ 200,00.

Técnico Formador Escolar: 45 bolsas / R$ 350,00.

Estadual EAD: 400 bolsas / R$ 500,00.

Técnico EAD: 70 bolsas / R$ 850,00.

Nacional: 270 bolsas / R$ 1.000,00.

Olimpo: 30 bolsas / R$ 3.000,00.