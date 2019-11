Assim como na vida, a Lua também é representada por fases. A Lua Nova é como uma criança, cheia de ideias, disposição, germinando sua própria personalidade, enquanto a Lua Crescente se comporta como uma jovem obstinada e ousada em busca dos seus objetivos.

A Lua Cheia, em sua plenitude, leva o comparativo de uma mãe, enquanto transborda emoções. Aqui, ou seus objetivos de vida foram atingidos, ou você aprende a lidar com as frustrações e a seguir em frente.

Por fim, a Lua Minguante surge na forma de uma anciã. Você já não se importa com algumas ideias antigas que alimentava, nem tanto com a opinião dos outros. Durante essa fase, a sabedoria e os momentos de reflexão imperam. É comum que as pessoas se sintam mais introspectivas e até mesmo deprimidas, especialmente as mulheres em período pré-menstrual.

A Lua Minguante em 2020 será um período de grandes ensinamentos e do autoconhecimento. Você será convidado a refletir sobre sua própria vida, suas conquistas e a tomar decisões que foram postergadas, mas que ainda permanecem necessárias.

Durante os períodos de Lua Minguante, recomenda-se que você se concentre em processos de finalização, sejam eles relativos a trabalhos, projetos, relacionamentos ou situações. Esse é um ciclo de términos, de despedidas e até mesmo de soluções criativas para alguns problemas do passado.

Por meio da reflexão, a Lua te mostrará o que precisa ser feito. Confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Minguante em 2020 e se prepare.

17 de janeiro / 15 de fevereiro / 16 de março / 14 de abril / 14 de maio / 13 de junho / 12 de julho / 11 de agosto / 10 de setembro / 9 de outubro / 8 de novembro / 7 de dezembro.

