A lenda do Lago de Cascavel

Você sabia que muitas lendas ocultam verdades e histórias inspiradoras? A professora Márcia Fontanella está trabalhando o gênero lenda com estudantes do 8º ano. “As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação humana”, explica Márcia, que acrescenta: “Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis, e até certo ponto aceitáveis, para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais”.

Após discutir um pouco mais sobre o assunto, ela desafiou os alunos a escreverem uma lenda e entrou no próprio desafio: escreveu uma lenda do Lago Municipal de Cascavel. Confira.

A lenda do surgimento do lago da cidade de Cascavel, Paraná!

Há muito tempo, mais precisamente no início do século passado, na Itália, vivia um casal, Geovano e Maria.

Desde muito cedo, brincavam juntos, passeavam, e desde então, nasceu um amor que duraria até o fim de suas vidas.

Maria e Geovano se encontravam sempre às margens de um dos mais lindos lagos da Itália, o lago Di Bolsena, que se localiza na província de Viterbo, região do Lácio. Encantavam-se com o pôr do sol e os pássaros que cantavam, e tudo isso contribuía para este amor que jamais acabaria!

Todavia, as famílias de Maria e Geovano começaram uma briga incontida por terras e, assim, esse amor seria impedido de viver na sua plenitude.

Os encontros se tornaram cada vez mais difíceis e, naquela que seria a última vez que se encontrariam, Geovano chegou com uma notícia, que estavam saindo para o Brasil alguns navios com italianos que buscavam uma vida nova. Não hesitaram, embarcaram, deixando para trás familiares, amigos e sonhos que haviam pensado juntos na bela Itália. Entretanto, tinham o amor em seus corações de um pelo outro.

Desembarcaram em Porto Alegre, estado ao sul do Brasil, e se instalaram na capital. Lá iniciaram uma nova vida e sempre iam apreciar a pôr do sol na Lagoa dos Patos e, assim, recordavam a terra deixada para trás e alimentavam o amor em seus corações.

Trabalharam duro, sofreram e mesmo com o mal que suas famílias lhes causaram, a saudade apertava e as lágrimas escorriam.

O tempo passou e resolveram se mudar para outro estado, o Paraná. Souberam que novas cidades estavam se formando, mais precisamente ao oeste do Estado, lugar que ficou denominado como Cascavel.

Nesta cidade formaram uma família, duas filhas e um filho, mas algo os deixava muito tristes. Apesar de a cidade ter um lindo e encantador pôr do sol, não tinha nenhum lago.

O tempo passou, Geovano ficou muito doente e não resistiu. Maria ficou sozinha com seus filhos, mas sem o grande amor da infância. Passou a viver na melancolia, na solidão, chorava muito e, ao olhar o pôr do sol, lembrava-se do seu Geovano e lamentava que não havia um lago.

No alto da cidade, lugar onde morava em Cascavel, podia se deslumbrar com um maravilhoso pôr do sol, sentada em sua cadeira e tendo como companhia a cadeira de Geovano, então chorava copiosamente.

Conta e lenda, que de tanto chorar, Maria se transformou no mais lindo lago daquela cidade e hoje em dia muitas pessoas tiram lindas fotos, algumas estampam sites mundiais, muitas namoram e se apaixonam, famílias passam dias encantadores e todas as pessoas que passam por essa cidade visitam o lago, que exerce uma magia indescritível sobre todos. A magia do amor de Maria e Geovano!

Autora: Márcia Fontanella