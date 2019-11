A importância dos pequenos negócios

Há duas semanas o governo instituiu o programa Verde e Amarelo, que tem como foco jovens de 18 e 29 anos para o ingresso no mercado de trabalho. Conforme o IBGE, eles compõem o grupo mais afetado pelo desemprego no País, chegando a representar 40% do total de pessoas sem ocupação em algumas regiões.

O cerne do programa é a redução de encargos trabalhistas para incentivar essa contratação.

Nesse contexto, os pequenos negócios podem dar uma contribuição significativa para a diminuição desse problema. Segundo o Sebrae, as micros e as pequenas empresas foram as maiores responsáveis por proporcionar aos jovens sua primeira ocupação ano passado.

Dos 1,445 milhão de empregados pela primeira vez ano passado, 791,3 mil (55%) foram contratados por micros e pequenas empresas; 647,2 mil (45%) encontraram vaga em grandes corporações e 7 mil estavam na administração pública. O comércio é destaque entre os pequenos negócios, registrando o maior quantitativo de pessoas em seu primeiro emprego (305,6 mil), superando o das médias e grandes empresas (139,7 mil).

Vantagem para quem contrata e oportunidade para quem nunca teve a carteira assinada.

Contudo, para não prejudicar os demais trabalhadores, o governo restringiu em 20% o total de empregados dentro desse programa, ou seja, se uma empresa tem cinco funcionários, um poderá ser enquadrado dentro do programa Verde e Amarelo.

Isso mostra que, além de fundamental no contexto econômico, o papel social dos micronegócios também é bastante relevante.