A energia da quarta-feira

A quarta-feira está ligada ao signo de Gêmeos, aquele que tem inteligência rápida e grande capacidade de comunicação, e também rege o signo questionador e curioso de Virgem, que analisa tudo profundamente e realiza trabalhos que exigem grande capacidade de concentração e raciocínio. O planeta que rege esse dia da semana é Mercúrio.

Portanto, a quarta-feira favorece atividades em que prevaleça a razão, os números e a lógica. Simboliza o conhecimento, a expansão do ser pelo aprendizado, a comunicação, a fartura e a prosperidade em todos os setores, além de cura espiritual e material.

A quarta-feira pertence ao planeta Mercúrio e sendo ele (Hermes) o guardião dos ladrões e da conciliação, combina com tudo que tem a ver com os negócios. À primeira vista a energia de Mercúrio pode parecer confusa, pois muda constantemente. Sendo o planeta do movimento, em geral, aparece fugazmente para depois desaparecer. Mesmo o tratamento “ele”; é impróprio, pois Mercúrio (Hermes) não tem aparência claramente masculina.

A influência de Mercúrio favorece a mente consciente, estudos, viagens, adivinhação, sabedoria, trocas e negócios.

Quem nasce em uma quarta-feira normalmente é sociável e de fácil relacionamento. Também é inconstante e não gosta de se fixar em qualquer lugar ou situação. Aprecia festas e a convivência com amigos. No trabalho tem muita versatilidade e levanta o astral de qualquer ambiente. Pode ser superficial e não se aprofundar nas questões. No amor e nos relacionamentos sociais sua inconstância é notória e raramente deixa que uma relação avance para além de um determinado ponto.

Fonte: Astrocentro