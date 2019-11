A 10 dias do fim do prazo, 85% dos produtores ainda não atualizaram rebanho

A apenas 10 dias para o fim da Campanha de Atualização do Rebanho no Estado, apenas 15% dos produtores rurais já prestaram as informações necessárias à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). Dos 244,5 mil produtores que precisam fazer o cadastro, somente 36,8 mil já cumpriram com a obrigação, ou seja, 15% do total. Ainda falta um total de 207,6 mil (85%) pecuaristas (ver tabela por região abaixo). Lembrando que a pena para quem não fizer o cadastro inclui bloqueio das atividades pecuárias e multa.

As regionais que mais fizeram cadastros são as de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, onde 24,2% dos produtores já cumpriram com suas obrigações; Guarapuava, com 20%; e Francisco Beltrão, com 19,7%. Já a seção de Londrina tem o pior desempenho, com apenas 9,6% dos produtores em dia com o cadastro; seguida por Campo Mourão, com 10,7%; e Curitiba, com 10,9%. Os dados são da Adapar e foram atualizados no dia 19 de novembro.

O prazo para fazer a atualização do rebanho começou a correr no dia 1º de novembro e vai até o último dia deste mês (30). O procedimento é obrigatório para todos aqueles que tenham animais com interesse econômico no Estado. Isso vale, portanto, para todas aquelas atividades que necessitam da chamada Guia de Trânsito Animal (GTA). O trâmite é gratuito e pode ser feito tanto pelo site da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar) ou pessoalmente (veja abaixo, em Serviço).

A exigência do cadastro foi implantada como parte das ações que substituem a vacinação obrigatória de bovinos e bufalinos contra febre aftosa. A Instrução Normativa 47, da Adapar, previu a suspensão da vacina para esses dois grupos de animais, que acontecia em duas fases anualmente. Com a retirada da vacina, a Adapar substituiu a comprovação da vacinação, pela Campanha de Atualização de Rebanhos, para assegurar o controle sanitário no Estado.

A medida obrigatória vale para propriedades que detenham animais de produção ou trabalho, como bovinos, bufalinos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas, peixes, além de caixas de abelhas. Essa é uma forma de promover um conjunto de ações que vão provocar uma melhoria na sanidade das criações voltadas à produção de proteínas animais no Estado.

Serviço

A atualização do rebanho pode ser feita pelo site: http://www.produtor.adapar.pr.gov.br/comprovacaorebanho. Também é possível fazer o procedimento pessoalmente em uma unidade local da Adapar, em um escritório de atendimento municipal autorizado ou em um sindicato rural autorizado.

