Polícia apreende dois caminhões que transportavam 1,5 milhão de carteiras de cigarros ilegais

A primeira apreensão ocorreu por volta das 8 horas, na BR-163, quando agentes da PRF abordaram uma carreta rodotrem, conduzida por um paraguaio de 26 anos de idade. Ao verificarem a carga, descobriram que havia aproximadamente 750 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor, que foi preso em flagrante, informou que pegou o veículo em Mundo Novo (MS) e que levaria até a cidade de Maringá (PR).

Mais tarde, por volta as 9 horas, outra equipe da PRF, após receber denúncia de contrabando, deslocou-se até a área urbana do município de Marechal Cândido Rondon, quando encontrou uma carreta rodotrem com as características denunciadas. Desta forma, os policiais de aproximaram para realizar a abordagem, porém, o condutor acelerou e tentou jogar o veículo sobre a viatura, que realizou manobra evasiva e evitou o acidente. Na sequência, a carreta colidiu com uma árvore e com uma viatura da Delegacia da Polícia Civil, que se encontrava estacionada na rua. O motorista saltou e tentou fugir, mas foi detido logo em seguida. Os policiais encontraram cerca de 750 mil carteiras de cigarros.

As duas apreensões somaram cerca de 1,5 milhão de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 7,5 milhões. Os contrabandistas foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal em Guapira e os cigarros e os caminhões, apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

As quadrilhas de contrabando de cigarros movimentam bilhões de reais todos os anos e prejudicam a indústria e a arrecadação de tributos no País, além disso, incentivam a prática de outros crimes conexos como o roubo e furto de veículos. A PRF ressalta a importância da participação da sociedade que poderá fazer contato pelo telefone 191 para emergências ou para denúncias.

Rodotrem – É um tipo de caminhão composto por um cavalo mecânico e dois ou mais semirreboques e são usados para deslocar grandes quantidades de cargas.

Operação Tamoio II – Iniciada no domingo (21), a operação faz parte de ações coordenadas pela PRF, com uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados, em diversas áreas de atuação, contra a criminalidade.