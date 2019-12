95ª São Silvestre: Brasileiros tentam quebrar jejum nesta terça

São Paulo – Prova tradicional no calendário de corredores de todo o mundo, a Corrida São Silvestre chega à sua edição de número 95 nesta terça-feira (31), o último dia de 2019. Ela fecha a temporada de competições no Brasil e é encarada de muitas formas pelos participantes. São 35 mil competidores inscritos. Os do pelotão de elite vão em busca dos R$ 168,5 mil da premiação. Já os do pelotão geral enfrentarão os 15 quilômetros da disputa com os mais distintos objetivos. Para os corredores do País sede, a missão extra é encerrar um jejum de nove anos na Corrida.

A última vitória verde e amarela foi em 2010, quando Marílson Gomes dos Santos faturou a prova no masculino. Entre as mulheres, o tempo sem conquista é ainda maior: desde 2006, com o título de Lucélia Peres. De lá para cá, nas duas modalidades, os corredores da Etiópia e Quênia têm dominado a competição em São Paulo.

Apesar do jejum, o Brasil ainda é o maior vencedor da São Silvestre, com 29 conquistas. O Quênia aparece em segundo lugar, com 14 títulos. No feminino, o País figura na terceira posição, com cinco conquistas, atrás de Portugal (sete vezes) e Quênia (13).

Na prova do ano passado, por exemplo, o Brasil mais uma vez não conseguiu fazer frente aos africanos. Os melhores colocados do País foram Giovani dos Santos e Jenifer Nascimento, ambos em oitavo lugar. Já na edição de 2017, o Brasil amargou o pior resultado, com o 12º lugar de Ederson Pereira e o 10º de Joziane Cardoso.

PROGRAMAÇÃO

A programação de largadas nesta terça-feira (31) começará às 7h25, com a categoria Cadeirantes. Em seguida, a partir das 7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05 a Elite masculino, a Pelotão C, a Cadeirantes com Guia e a Pelotão Geral.