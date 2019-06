Coluna Bandeirada do dia 26 de junho de 2019

Paulo Bento quer a liderança em Londrina

Assumir a liderança da categoria Marcas A na 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, domingo, em Londrina, é a meta do cascavelense Paulo Bento. O piloto da equipe Consórcio New Holland/Clínica de estética Harmonia/Motel lumini/Auto Brasil veículos é o terceiro colocado, com 47 pontos, contra 64 do líder Gustavo Magnabosco.

Paulo Bento tem bom retrospecto em Londrina e destaca que a prova de Londrina será na hora certa para buscar a liderança. “O campeonato chega à metade e é chegada a hora de definições. Estamos com um bom carro e vamos em busca da primeira vitória do ano”, frisa Paulo Bento

Classificação da categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Gustavo Magnabosco 64

2º) Rafael Barranco 57

3º) Paulo Bento 47

4º) Wanderlei Berlanda Júnior 43

5º) Stive Augusto Tokarski 36

6º) Romulo Molinari/Alexandre Frankemberger 32

7º) Edson Bueno/Marcel Sedano 28

8º) Ruslan Carta Filho/Andrei Carta 26

9º) Gefferson Luís de Lima 21

10º) Augusto Baldo Neto 20

11º) Thiago Klein 19

12º) Valmor Emilio Weiss 15

13º) Marcelo Beux 14

14º) Edoli Caus Júnior 3

14º) Edson Luiz Campana Sita 3

Farfus conquista 1º pódio no WTCR

O lendário circuito de Nordschleife, o traçado longo de Nürburgring, com mais de 25 quilômetros de extensão, foi palco de um desafio duplo para o curitibano Augusto Farfus. Logo após correr as 24 Horas de Le Mans, o brasileiro seguiu para a Alemanha, para mais uma tradicional prova de 24 Horas, e, no mesmo evento, disputou a rodada tripla do WTCR. O fim de semana, que foi de sentimentos distintos para o piloto, teve como destaque a conquista de seu primeiro pódio no WTCR, com o 3º lugar na corrida 2, justamente em sua pista favorita. A próxima rodada será de 5 a 7 de julho, no circuito de rua de Vila Real, em Portugal.

Akyu Myasava pronto para o Open do Brasileiro de Kart

Depois do terceiro lugar no último sábado na 2ª etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, resultado que o leva a mesma posição na classificação do campeonato, o cascavelense Akyu Myasava está pronto para o Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competição será disputada desta quinta-feira a sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná.

Correndo em casa, Akyu irá disputar a categoria Cadete. Ele diz que o equipamento da equipe Farmacêutica EMS/Flabom Têxtil está pronto e fará apenas alguns ajustes, principalmente se a chuva prevista para este fim de semana vier. “Agora é colocar em pratica tudo o que testamos ao longo do Metropolitano”, acentua Akyu Myasava.

Perdoncini disputará 2 categorias no Brasileiro

Para atingir objetivos, as vezes é necessário fazer opções. Foi o que fez Pedro Felipe Perdoncini. Ele abriu mão de participar do Open neste fim de semana, em Cascavel, para poder disputar duas categorias no Campeonato Brasileiro de Kart, marcada para de 15 a 27 de julho, no Kartódromo Delci Damian, também em Cascavel.

Com o patrocínio da Amafil, o piloto de Campo Mourão irá disputar as categorias Novatos e Codasur no Brasileiro. “O Brasileiro é a competição mais importante do kartismo e não poderia deixar passar esta oportunidade, já que a competição é em Cascavel, próxima de Campo Mourão. Preparamos-nos da melhor forma possível e espero representar bem Campo Mourão e o Paraná, retribuindo o apoio da Amafil”, completa Perdoncini.

Treinos

O Kartódromo Delci Damian já está no clima do Campeonato Brasileiro de Kart. Cerca de 40 pilotos de diversos estados foram à pista ontem para treinos particulares.

Fernando Croce

Depois de um mês de intervalo, a Porsche SuperCup retorna às atividades neste fim de semana, com sua 3ª etapa no circuito Red Bull Ring, na Áustria. A etapa mais uma vez faz parte da programação da Fórmula 1 e o único brasileiro do grid – Fernando Croce – espera um grande fim de semana, em sua estreia no veloz traçado de 4.326 metros.

Márcio do Lago

Márcio do Lago, da equipe Sicredi, teve boa atuação na 2ª etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, sábado, em Xanxerê. Conquistou o segundo lugar na categoria Super Sênior e o terceiro na Sênior A.